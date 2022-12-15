Измученная болезнью Поплавская впервые озвучила свой диагноз

Актриса Яна Поплавская рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. 55-летняя знаменитость пожаловалась на болезнь, которая приносит ее страшные мучения.

Артистка опубликовала в своем Telegram-канале пост, где сообщила, что у нее грипп. Яна не знает, что делать с ужасным кашлем, который доставляет ей огромный дискомфорт. Женщина поделилась своими переживаниями с подписчиками.

«Болею 4 день и болею очень тяжело. Страшный, мучительный, постоянный кашель и все сопутствующие прелести этого гриппа», – написала актриса.

Звезда порекомендовала фанатам внимательно относиться к своему здоровью и снова начать носить медицинские маски.

«Носите маски, если чувствуете, что заболеваете, чтобы не заразить других! Здоровья всем физического и морального!» – добавила знаменитость.

Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления и поделились своими рецептами, как победить простуду. Но в таких случаях лучше всего обращаться к врачу.

Ранее мы писали о том, как Яну Поплавскую возмутили Бузова и Киркоров в ремейке «Иронии судьбы». Знаменитость в пух и прах разнесла проект. По ее мнению, глупо было переснимать легендарный фильм Эльдара Рязанова. Поплавская также сомневается в актерских способностях артистов, которые участвуют в съемках.