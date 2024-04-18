Яна Поплавская обвинила известных российских бардов в сборе средств для ВСУ

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обвинила популярных во времена СССР бардов Сергея и Татьяну Никитиных в перечислении гонораров на помощь ВСУ.

«Оказалось, что они осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации... Она создана иноагентом Борисом Акуниным* (писатель Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чтобы собирать деньги для помощи Украине», — сообщила Поплавская в своем Telegram-канале.

В частности, актриса обратила внимание на анонс мероприятия с участием исполнителей хита «Большой секрет для маленькой компании». На одну сцену с Никитиными выйдут уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова, поэтесса Вера Полозкова и певица Манижа, выразившая сочувствие атаковавшим «Крокус Сити Холл» террористам.

Поплавская призвала причислять всех, кто спонсирует врагов России, к изменщикам Родине.

«Не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране», - заключила исполнительница роли «Красной шапочки».

Ранее Яна Поплавская поддержала подписчицу, которая возмутилась все еще существующей студии шоу «Вечерний Ургант» в телецентре «Останкино».

*Признан в России иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга