Яна Поплавская обнаружила спрятавшегося на Первом канале Максима Галкина*

Яна Поплавская возмутилась заставкой Первого канала с участием Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Накануне актриса решила посмотреть кино вместе с супругом. Однако насладиться сеансом ей помешало внезапное вмешательство артистов, которые уехали из России. Когда Поплавская вместе с супругом увидели на заставке приложения Первого канала Максима Галкина*, Дмитрия Шепелева и Ивана Урганта, им тут же «перехотелось смотреть сериал».

«Открываем приложение на телевизоре, а там… такая милая заставка! Трое из ларца, одинаковых с лица. Затесались среди приличных людей. Там еще место осталось на заднем плане, можно поместить туда Милохина, Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ)», - рассказала Поплавская.

Звезда «Красной шапочки" предположила, что правки в заставку просто не успели внести вовремя.

«Наверное айтишники забыли поменять заставку приложения?.. Но кто-то же за это отвечает?» - задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что муж Поплавской объяснил, почему они не отмечали годовщину свадьбы в этом году

*признаны иностранными агентами на территории РФ.