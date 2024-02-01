Спектакли по произведениям Людмилы Улицкой остались в четырех российских театрах

Спектакли по произведениям Людмилы Улицкой, которая заявила, что отправляет гонорары Украине, остались в четырех российских театрах.

На это обратило внимание издание «Абзац».

Постановки по сюжетам Улицкой остались в московском «Современнике» - там состоятся два показа пьесы «Потанцуем», они пройдут в феврале и марте. В еще одном театре столицы – «У Никитских ворот» - дадут постановку «Незабудки».

Другие спектакли состоятся в камерном театре Челябинска и Пермском театре юного зрителя. Там покажут постановки «Мой внук Вениамин» и «Еврейское счастье» соответственно.

Как сообщила изданию театральный критик Екатерина Кретова, механизма отмены спектаклей нет. При этом неизвестно, как долго продержатся постановки по произведениям Улицкой.

«Улицкую однозначно надо отменять. К сожалению, сложно сказать, сколько ещё продержатся её спектакли», - сказала она и добавила, что давно выступает против постановок писательницы.

Ранее Улицкой позвонили пранкеры Вован и Лексус, в ходе разговора автор призналась, что направляет гонорары Украине. Улицкая говорила, что ее произведения хорошо покупают, а деньги она забирает и перечисляет Украине. Подробнее о ее разговоре с пранкерами читайте здесь.