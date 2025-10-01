«Яна ничего не делает просто так»: почему план Рудковской купить дачу Фаберже вызывает сомнения

Восстановление дачи Фаберже в Левашово, которым планирует заняться продюсер Яна Рудковская, может обойтись дороже чем постройка новой. Так считают знакомые знаменитости.

Напомним, что недавно Рудковская в своей соцсети объявила о желании приобрести памятник архитектуры 1901 года. Она отметила, что постройка находится в «плачевном состоянии» и требует восстановления. Однако в искренность намерений продюсера мало кто верит.

Как сообщил источник Telegram-каналу «Свита Короля», покупка дачи Фаберже может быть использована как возможность получить некоторые преференции.

«Яна ничего не делает просто так. Ну представьте, сколько у нас таких объектов и по сколько лет до них никому нет дела. Это невыгодно в плане денег. Но вот попросить что-то взамен за восстановление культурных ценностей, в это охотно верится», — предположил хороший знакомый Рудковской.

