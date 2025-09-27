«А по-русски не поздравляется?»: подписчики раскритиковали Яну Рудковскую после дня рождения ее сына

Подписчики Яны Рудковской возмутились ее поздравлением сына на английском. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению исполнилось 5 лет. Звездные родители приготовили для ребенка по-настоящему пышный праздник — пригласили аниматоров, арендовали батуты и накрыли стол для гостей.

Вечеринка прошла в стиле «Лабубу». Однако не всем понравилась атмосфера праздника. Некоторые подписчики возмутились тем, что во время поздравления сына, Рудковская пела песню Happy birthday to you на английском языке:

«Что за бред, русский день рождения, а поют на английском. Никогда этого не понимала», «Кто фейерверк в торт ставит? Его невозможно взрослому затушить. Очень опасно на него дуть. А по-русски не поздравляется?» — написали комментаторы.

