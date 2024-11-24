Яна Кошкина впервые показала лицо молодого мужа, которого скрывала больше года

Актриса Яна Кошкина предпочитает не афишировать личную жизнь. Долгое время она скрывала лицо своего молодого мужа и решилась показать его только в годовщину свадьбы.

Как призналась в своем блоге 34-летняя Кошкина, сейчас она с мужем отдыхает на Мальдивах. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с избранником на фоне пляжа.

«У нас тут сегодня небольшой семейный праздник. 1 год и 8 месяцев с того дня как мы начали встречаться. Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь», — разоткровенничалась Кошкина.

Пользователей Сети признание Яны удивило, так как многие были уверены, что мужем звезды сериала «Домашний арест» является мужчина в возрасте.

«Красивый и молодой муж — это сейчас покруче, чем дорогие вещи или поездки!» - отметили комментаторы.