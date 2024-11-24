Яна Кошкина впервые показала лицо молодого мужа, которого скрывала больше года
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Актриса Яна Кошкина предпочитает не афишировать личную жизнь. Долгое время она скрывала лицо своего молодого мужа и решилась показать его только в годовщину свадьбы.
Как призналась в своем блоге 34-летняя Кошкина, сейчас она с мужем отдыхает на Мальдивах. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с избранником на фоне пляжа.
«У нас тут сегодня небольшой семейный праздник. 1 год и 8 месяцев с того дня как мы начали встречаться. Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь», — разоткровенничалась Кошкина.
Пользователей Сети признание Яны удивило, так как многие были уверены, что мужем звезды сериала «Домашний арест» является мужчина в возрасте.
«Красивый и молодой муж — это сейчас покруче, чем дорогие вещи или поездки!» - отметили комментаторы.
Избранником Яны стал бизнесмен Анатолий Черкасов, который младше нее на семь лет. Он совместно с Гариком Харламовым открыл караоке-клуб на Рублевке. В заведении часто отдыхают звезды российского шоу-бизнеса.
О тайном бракосочетании Яны Кошкиной стало известно в 2023 году. В Сети появились кадры из ЗАГСа, на которых актриса была в свадебном. При этом подробностей торжества пара так и не раскрыла.
Ранее Яна Кошкина рассказала о самочувствии после экстренной операции, которую ей сделали в Санкт-Петербурге.