Перенесшая экстренную операцию актриса Яна Кошкина рассказала о самочувствии

Актриса и телеведущая Яна Кошкина рассказала о самочувствии после экстренной операции, которую ей сделали в Санкт-Петербурге. В беседе с 360.ru она дала понять, что все прошло успешно.

«Все в порядке», — поделилась знаменитость.

При этом Яна не стала вдаваться в подробности и не озвучила, что именно произошло с ее здоровьем. Она предпочла хранить все это в секрете, но поклонники продолжают интересоваться, какие проблемы возникли у звезды.

Напомним, что о хирургическом вмешательстве стало известно от самой актрисы. Она опубликовала в соцсетях несколько снимков из больницы и выразила слова благодарности врачам, которые провели ей срочную операцию в выходной день.

Кошкина не забывала упомянуть своего мужа Анатолия Черкасова. Она отметила, что он все это время был рядом с ней и поддерживал.

«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня!» — рассказала звезда.

Ранее мы писали о том, что звезде шоу «Однажды в России» Яне Кошкиной предложили 100 млн рублей за свидание в Дубае. Она призналась, что часто получает подобные предложения от состоятельных мужчин. Они готовы платить любые деньги только за то, чтобы просто увидеться с артисткой.