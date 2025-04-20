Яна Чурикова опровергла участие группы «Город 312» на «Интервидении». Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала новости о том, что якобы группа «Город 312» станет участников «Интервидения» от Киргизии. По словам знаменитости, ее источник говорит, что с коллективом действительно выходили на связь с предложением выступить на национальном отборе, однако дальше разговоров дело так и не зашло.

«Понятно, выступление было бы логичным – группа родилась в Бишкеке, стала популярной в России. Кто, как не они. Организаторы, действительно , выходили на менеджмент группы, но не завершили переговоры, на данный момент договоренности о выступлении нет», - объяснила она.

Напомним, конкурс «Интервидение» должен заменить ушедшее из России «Евровидение». Ожидается, что финал состоится в сентябре 2025 года в Москве.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин раскритиковал профессионализм Яны Чуриковой.