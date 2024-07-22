«Филя, возьмешь мелочью?»: Успенская после суда заявила Киркорову, что не следовало с ней связываться

Певица Любовь Успенская отреагировала на решение суда, который взыскал с нее 70 тыс. рублей в пользу артиста Филиппа Киркорова в качестве компенсации морального вреда. Исполнительница заявила, что музыканту не следовало с ней связываться.

Соответствующий пост появился на ее странице в соцсетях.

Успенская написала, что суд оценил «честь и достоинство» Киркорова в 70 тысяч рублей.

«Видимо, чаевые». Просил он с меня 10 миллионов за свои «страдания». Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил 1 миллион рублей. Отличная сделка. А я говорила, что не надо со мной связываться. Филя, возьмешь мелочью?» - написала Успенская и поблагодарила адвоката Елену Сенину, которая представляла интересы певицы в суде.

Ранее мы писали подробнее о вынесенном судом решении. Известно, что помимо 70 тыс. рублей, Успенская должна оплатить расходы истца на адвокатов в размере 85 тыс., еще 6 тыс. за госпошлину, 120 тыс. – за нотариальное обеспечение доказательств.

Напомним, поводом для суда стало интервью, в котором Успенская назвала Киркорова «женоненавистником». Певец за это подал на нее в суд.