Леонид Якубович у гроба Маслякова объяснил, почему отказался от записной книжки

Народный артист РФ Леонид Якубович на прощании с бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александром Масляковым признался, что был знаком с ним 57 лет. Об этом сообщает Life.ru.

По словам шоумена, через все эти годы Маслякову удалось пронести свой фирменный образ – широкую улыбку и человеческое достоинство.

«Это поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно. Наверняка он был в другом настроении, он мог злиться, он мог быть суровым. Но, несмотря ни на что, всей стране он дарил вот это — вот какой был, такой и есть. И запомнят его таким, а не каким-нибудь другим», — высказался Якубович.

Телеведущий также отметил, что некоторое время назад был вынужден выбросить записную книжку, поскольку ему было невыносимо осознавать, что людей из этого списка больше нет.

«Они уходят...Как это ни печально, они уходят», — добавил он.

Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак легких, с которым он боролся последние два года. За несколько месяцев до смерти врачи рассказали ведущему, что лечение уже бесполезно. Ожидается, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее дрессировщики Запашные назвали Александра Маслякова «человеком-эпохой».