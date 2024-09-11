«Человек-эпоха»: братья Запашные высказались об Александре Маслякове

Руководитель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков был человеком, который олицетворял собой эпоху. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru озвучил известный дрессировщик Аскольд Запашный.

Брат дрессировщика Эдгард отметил, что не было ни одной игры КВН, которую они бы пропустили.

«Я могу сказать, что есть люди великие и есть «люди-эпохи». Масляков был человеком-эпохой, он оставил себя великое наследие, он по-настоящему стал отцом для большого количества людей, для целых направлений и жанров. Фундамент того, что мы видим на телевидении заложен им. Его наследие мы оценим через десятки лет. За это ему огромное спасибо», — высказался Аскольд Запашный.

Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак легких, с которым он боролся последние два года. За несколько месяцев до смерти врачи рассказали ведущему, что лечение уже бесполезно. Ожидается, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что Константин Эрнст выступил на прощании с Александром Масляковым.