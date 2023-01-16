Якубович ответил зрителям, которым не понравилось его отношение к подаркам из регионов

Ведущий Леонид Якубович ответил на возмущенную реакцию жителей Камчатки, которые раскритиковали его отношение к подаркам из региона. Недовольство началось после его слов в эфире программы «Поле чудес».

Ведущий вспомнил фразу из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и процитировал профессора Преображенского: «Не читайте советских газет».

Напомним, в передаче от 13 января жительница Камчатки Лидия Кручинина преподнесла ведущему национальные сувениры. После того, как на Якубовича надели шапку, он произнес: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу».

На этом скандальные выходки знаменитости не закончились. Бусы из корюшки он встретил словами «провоняет Камчаткой на всю оставшуюся жизнь».

Ранее Якубович унизил гостью «Поле чудес».