11:57, 08 декабря 2022
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Разозлившийся Леонид Якубович унизил гостью «Поле чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович взъелся на гостью, когда та хотела назвать букву, а не слово целиком. Судя по выражениям, шоумен заметно разозлился.
«Вы что, издеваетесь? Вы нарочно, что ли?» - выпалил Якубович.
Когда участница игры назвала слово целиком, стало ясно, почему он ее унижал. Девушка совершенно не понимала, что говорит – названное ею слово не соответствовало ни количеству букв на табло, ни тому, что открыли перед этим.
Ранее сообщалось, что актрису Агату Муцениеце разозлил провокационный вопрос про бывшего мужа Павла Прилучного.
Источник фото:Ксения Угольникова/ Starface.ru
Источник:BLITZ+
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: