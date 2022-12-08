Разозлившийся Леонид Якубович унизил гостью «Поле чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович взъелся на гостью, когда та хотела назвать букву, а не слово целиком. Судя по выражениям, шоумен заметно разозлился.

«Вы что, издеваетесь? Вы нарочно, что ли?» - выпалил Якубович.

Когда участница игры назвала слово целиком, стало ясно, почему он ее унижал. Девушка совершенно не понимала, что говорит – названное ею слово не соответствовало ни количеству букв на табло, ни тому, что открыли перед этим.

Ранее сообщалось, что актрису Агату Муцениеце разозлил провокационный вопрос про бывшего мужа Павла Прилучного.