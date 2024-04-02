Яковлева рассказала, станет ли гримерная Ширвиндта его мемориальной комнатой

Гримерная народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой. Об этом заявила актриса Алена Яковлева, передает NEWS.ru.

По словам артистки, гримерная не превратится в мемориальную комнату из-за ее расположения и маленького размера. Она подчеркнула, что в ней также гримируется актер Максим Аверин.

«Гримерные артистов расположены на предпоследнем и последнем этажах. Комнаты, обратите внимание, совсем небольшие. В них размещаются по два-три артиста, в некоторых четыре-пять-шесть», - поделилась она.

Народная артистка РФ подчеркнула, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли превратиться в их мемориальные комнаты, поскольку считает их личности неповторимыми. К их числу она отнесла Ольгу Аросеву, Анатолия Папанова и Веру Васильеву.

«Может быть, когда-то это произойдет. Когда наш театр станет в два раза больше. Пока просто нет возможности, негде будет размещаться действующим артистам», - заключила она.

Ранее Алена Яковлева рассказала, что Театр сатиры двигается дальше после смерти Ширвиндта.