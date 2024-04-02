Что происходит в Театре сатиры после смерти президента Александра Ширвиндта

Актриса Алена Яковлева рассказала о жизни Московского академического театра сатиры после смерти президента Александра Ширвиндта. Она отметила, что, как бы тяжело не было, нужно двигаться дальше, и культурное учреждение это делает.

В середине марта 2024 года стало известно о смерти народного артиста РФ Ширвиндта. Его не стало в возрасте 89-ти лет. Не секрет, что у него были проблемы с сердцем в последние годы жизни. Но несмотря на это, для многих новость о его уходе стала неожиданной.

После кончины Александра Анатольевича Театр сатиры, в котором он проработал много лет, остался без президента. Пока официально о преемнике актера не объявляли. Но, как заявила Алена Яковлева, артисты и руководство продолжают жить дальше, так как это необходимо.

«У нас нет выхода. Мы должны двигаться дальше, это жизнь: потери, приобретения. С этим надо смириться и жить дальше, и заниматься делом», - рассказала актриса в беседе с NEWS.ru.

Напомним, что прощание с Александром Ширвиндтом прошло 18 марта в Москве. В последний путь мэтра проводили многие отечественные звезды, среди которых Клара Новикова, Иван Ургант, Филипп Киркоров и другие.

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