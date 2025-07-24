Яхта, поцелуи и озеро Комо: как отдыхают Петров с женой, оставив ребенка дома

Жена актера Александра Петрова поделилась кадрами с итальянского отдыха на озере Комо. Знаменитость и его супруга Виктория решили устроить романтическую поездку, оставив сына в Москве.

Молодая семья, недавно ставшая родителями, ненадолго оставила бытовые заботы, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего лета. Сначала они провели несколько дней в Испании, а затем отправились в Италию — страну, где, кажется, сам воздух пропитан романтикой.

В Милане Виктория блистала в вечернем наряде, а Александр выбрал повседневный образ: футболка, пиджак, шорты и кроссовки.

Но главные эмоции их ждали на озере Комо — месте, которое обожают Джордж Клуни, Мадонна и другие мировые знаменитости. На воде пара расслабилась и не скрывала чувств.

«Моменты, которые хочется вспоминать в старости», — подписала Виктория один из романтических кадров.

На фото она позировала с распущенными волосами, легким макияжем, в белом платье и черном пиджаке. Александр же не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. Поклонники отметили, что между супругами есть «химия».