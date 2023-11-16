Авербух рассказал, когда вернется на лед Алексей Ягудин

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002, продюсер Илья Авербух объяснил, как себя чувствует Алексей Ягудин, который перенес в октябре две операции на коленях. Об этом он рассказал в интервью Газете.Ru.

Авербух признался, что видел Ягудина несколько недель назад. Операция, по его словам, прошла удачно — фигурист приседает и делает другие упражнения. Он должен вернуться на лед в начале декабря после разрешения врачей.

«Надеемся, что он скоро снова будет порхать надо льдом, и все будет хорошо с точки зрения болевых ощущений. Потому что, конечно, в последние годы, как только возрастала нагрузка, Леша всегда катался через боль. Молодец, что решился на важную операцию, чтобы продлить себе возможность выступать на льду», — сказал Авербух.

Напомним, в октябре Ягудин прилетел в Германию ради операций на ногах. Как и у многих профессиональных спортсменов, у него есть травмы, которые иногда дают о себе знать. В последнее время проблемы с коленями звезда «Ледникового периода» уже не мог игнорировать, поэтому обратился за помощью иностранных специалистов. Сначала ему провели хирургическое вмешательство на одной ноге, а после стало известно, что врачи добрались и до второй.