«Нашей свадьбы могло и не быть»: Мария Погребняк удивила неожиданным признанием

Сыгравшая свадьбу на Маврикии блогер Мария Погребняк удивила признанием о том, что торжества могло и не быть. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась кадрами с церемонии и рассказала, почему свадьба чуть не сорвалась.

24 января Мария Погребняк сыграла свадьбу с возлюбленным спустя полгода после росписи. Торжество получилось ярким и запоминающимся, однако, по словам блогера, оно едва не сорвалось.

«Нашей свадьбы могло и не быть. Когда мы начали планировать свадьбу на Маврикии, все казалось идеальным, но вскоре возникли сложности с маврикийским агентством. В какой-то момент я даже подумала, что наша мечта может не осуществиться», — поделилась Мария Погребняк.

Бизнесвумен рассказала, что помочь с решением проблем и с организацией церемонии им согласилась телеведущая Ирада Зейналова. Журналистка по совместительству является послом России на Маврикии.

«Но именно тогда произошло невероятное! Мы встретились с послом России на Маврикии Зейналовой Ирадой Автандиловной, и она со своими сотрудниками помогла нам осуществить мечту. За это я безумно им благодарна. В итоге наша свадьба состоялась, и она была именно такой, какой я ее представляла», — призналась знаменитость.

Напомним, в августе 2024 года Мария Погребняк вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. 5 сентября блогер снова стала мамой — у них с бизнесменом родился сын Владимир. Также у знаменитости есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком.

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