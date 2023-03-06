«Я звезда, а вы все мусор»: Масляков обругал новое руководство КВН

После того, как резидент Comedy Club Тимур Батрудинов официально заменил казалось бы вечного ведущего КВН Александра Маслякова, в адрес нового шоумена посыпались весьма колкие замечания.

Неудивительно, что так же как новой школе комедии не по душе КВН, так и праотцу российского юмора не очень нравятся молодые комедианты.

«Смотрите только не опозорьтесь! Звезда я, а вы все мусор. Вас, таких звёзд, нарожал КВН. Видите ли, звезда камеди-клуба, скажите пожалуйста... Звезда это Бред Питт, а вы все так, – весьма резко отозвался Александр Масляков о Тимуре и его коллегах.

Ранее мы писали о том, что бессменный веющий КВН собирается уходить из проекта. Об этом СМИ сообщил бывший участник КВН и актер Денис Косяков, который выложил на своем официальном YouTube-канале видео, в котором и сделал смелое предположение.