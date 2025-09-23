«Я знаю о богатой личной жизни Елены»: Полина Диброва обвинила жену любовника в изменах мужу

Полина Диброва заявила, что Елена Товстик изменяла мужу во время брака. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» жена Дмитрия Диброва заверила: Товстики расстались не из-за нее, а Роман решился на развод после многочисленных интрижек супруги.

36-летняя модель дала большое интервью Андрею Малахову, в котором рассказала о разводе с мужем и ответила на обвинения Елены Товстик. Полина Диброва уверяет: она не разрушала семью бывшей подруги, а проблемы в их браке начались задолго до скандала.

«Чувствую ее боль и прекрасно понимаю ее. Мне жаль, что ребята не смогли сохранить свои отношения, но я никак не отношусь к этому разводу», — заявила жена Дмитрия Диброва.

Помимо отношений Полины Дибровой и Романа Товстика, в Сети сейчас также активно обсуждают и бурную личную жизнь Елены Товстик.

«Говорят, что Лена влюблена, у нее все хорошо, просто это не афишируется, в отличие от вас с Романом, которые публикуют совместные фото, сделанные на Алтае», — отметил Андрей Малахов, обращаясь к модели.

В ответ супруга шоумена не подтвердила эту информацию, но не стала скрывать: во время 19-летнего брака Елена неоднократно изменяла мужу. И именно неверность жены подтолкнула Романа к разводу.

«Это их дело, я знаю о некоторых нюансах богатой личной жизни Елены, которую она вела. И знаю, почему Роман принял решение развестись еще несколько лет назад», — подчеркнула Полина Диброва.

В программе также сообщили, что в настоящее время Елена Товстик находится на Кипре без детей, но с тренером. Полина Диброва подтвердила: «Да, это правда. Она на Кипре тренируется со своим тренером».

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Долгое время звездная пара не комментировали слухи напрямую, но 7 августа адвокаты подтвердили их развод.

