«Я знаю»: фотограф Пугачевой назвал никому неизвестную причину отъезда певицы в Израиль

Певица Алла Пугачева уехала в Израиль, поддавшись общей истерии. Об этом заявил фотограф и режиссер Роман Родин, который работал с Примадонной в 90-е годы.

«Алла уехала, поддавшись, как мне кажется, общей истерии», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Родин уверен, что большую роль в отъезде сыграл молодой муж артистки.

Вместе с тем он охарактеризовал Пугачеву как «большого патриота» и заявил, что певица «с течением времени вернется». Родин поддержал слова певца Александра Буйнова, который говорил, что Примадонне несладко за границей.

«Каждому человеку, который жил в России и в Советском Союзе, плохо за границей», - считает фотограф. Его слова приводит сайт mk.ru.

Он отметил, что у Пугачевой нет препятствий для возвращения в Россию: она ничего не делала, чтобы здесь ее не приняли, и «осталась легендой», песни артистки до сих пор исполняют на концертах.

Ранее мы писали, что Пугачева на лето уехала из Израиля в Латвию. Она остановилась в Юрмале, арендовав виллу «Марта». Стоимость аренды элитной недвижимости составляет 15 млн в месяц. На вилле есть все: от теннисного корта до концертного зала и спа-комплекса.