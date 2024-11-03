«Я знаю, что многие ждут ее»: Татьяна Навка поддержала объявившую о возвращении в спорт Камилу Валиеву

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на заявление Камилы Валиевой о возвращении в спорт после истечения срока дисквалификации. В беседе с mk.ru спортсменка призналась, что поддерживает решение фигуристки.

«Я уверена, что Камила должна вернуться: ее любит страна, ее любит весь мир. Я знаю, что очень многие ждут ее на льду. Такой талант рождается один раз в сто лет, наверное. Я уверена, что она найдет в себе силы войти в спортивную форму и вернуть весь свой технический арсенал», — отметила Татьяна Навка.

Напомним, 1 ноября Камила Валиева вместе с другими известными фигуристами приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе. 2.0», исполнив в постановке роль Одарки. Тогда же девушка заявила о намерении вернуться в спорт после истечения срока дисквалификации. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Теперь спортсменка сможет вернуться к соревнованиям лишь в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова допустила, что Камила Валиева не сможет принять участие в ледовом шоу в Китае.