«Я знаю, что эта награда заслуженная»: получившая медаль Анна Семенович ответила на критику Вики Цыгановой

Анна Семенович ответила на критику Вики Цыгановой после получения медали «За труды в культуре и искусстве» с подписью президента. В беседе с NEWS.ru певица назвала свою награду «заслуженной» и заявила, что не обращает внимания на недоброжелателей.

По словам Анны Семенович, успешные люди всегда сталкиваются с критикой. Артистка дала понять, что ее не интересует мнение хейтеров, поскольку она уверена: ее награда заслуженная.

«Критика есть всегда. Когда человек успешный, он кого-то обязательно раздражает, поэтому критика, конечно, была, но я на нее никогда не обращаю внимания. Я знаю, что эта награда заслуженная», — заявила Анна Семенович.

Певица отметила, что уже 12 лет ведет программу «Дембельский альбом» на «Русском радио», которая, как она утверждает, является важным социальным проектом. Анна Семенович также добавила, что не раз выступала перед российскими бойцами.

«Я этим тоже очень горжусь. Поэтому я считаю, что эта награда для меня — большая честь, и я получила ее заслуженно», — подчеркнула артистка.

Напомним, 25 марта Анна Семенович удостоилась медали с подписью президента России. Награда «За труды в культуре и искусстве» присуждена с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Новостью о получении певицей почетной награды возмутила Вику Цыганову. По мнению артистки, Анна Семенович, исполняющая песни с неоднозначным смыслом, не достойна почетной медали.

«Поздравляю исполнительницу хитов „Секси-бомбочка“ и „Ищу мужа“ с этой высокой наградой. Комментировать это не буду — комментарии пусть дает народ. Зависти к Анне нисколько нет. Просто больно. <…> А вы как считаете, заслужила Анна медаль?» — высказалась Вика Цыганова, обратившись к поклонникам, и те ее поддержали.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Соседов раскритиковал современных певиц. Музыкальный критик заявил, что популярные сейчас артистки «поют какую-то ерунду» и отметил: все звезды советского времени «были видные, яркие».