«Поют какую-то ерунду»: Соседов раскритиковал Бузову и Чеботину

В России очень мало артистов, достойных звания лучшего исполнителя, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что к ним можно отнести Полину Гагарину и Диму Билана.

Соседов пояснил, что в России очень мало исполнителей, которых можно назвать лучшими артистами. Сейчас, говорит он, многие повторяют друг за другом, в отличие от советского времени.

«Все певицы на одно лицо, поют какую-то ерунду. В советское время и то было больше хороших артистов, потому что проводился серьезный отбор. Все звезды того времени были видные, яркие», — цитирует его NEWS.ru.

Как пояснил музыкальный критик, точно нельзя назвать лучшими исполнительницами Ольгу Бузову или Люсю Чеботину, которая считает, что телеведущая — ее главная конкурентка в сфере шоу-бизнеса.

«Я бы мог выделить Полину Гагарину и Диму Билана», — добавил он.

Напомним, ранее критик Соседов прокомментировал идею лишать возможности зарабатывать в России артистов, которые не озвучили мнение и не высказали гражданскую позицию. По его мнению, это «опасная тенденция».