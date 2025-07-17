«Я знал, когда-то это произойдет»: сыну Плющенко и Рудковской досталась роль гнома в ледовом шоу

12-летний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр сыграет в новом ледовом шоу родителей «Белоснежка». В постановке ему досталась роль одного из гномов, что повеселило школьника, ведь с детства его все называют Гном Гномыч.

Свое прозвище Александр получил из-за небольшого роста при рождении. Рудковская называла сына Гном Гномычем в шутку, но это «имя» прочно закрепилось за мальчиком на долгие годы. Даже сейчас, когда фигурист вырос, многие до сих пор его не забывают.

Сам Александр воспринимает свое прозвище без негатива и старается даже смеяться над ним. Так, недавно он пошутил по поводу своей роли в шоу «Белоснежка». Вместе с мамой он снял видео, в котором демонстрировал образ, сидя на траве. Рудковская поинтересовалась, кого юный фигурист будет играть, и он ответил, что гнома.

«Я знал, когда-то это произойдет», - посетовал Плющенко и сбросил колпак с головы.

Отметим, что Александр Плющенко часто проявляет свой вспыльчивый характер. Яна Рудковская признавалась, что дома он высказывает недовольства родителям и спорит. А то, что она показывает в Сети, еще «цветочки».

Ранее Яна Рудковская показала Евгения Плющенко после пластики.