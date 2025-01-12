«Я знал, что ей совсем плохо»: Кирилл Серебренников рассказал о последних днях жизни Евгении Добровольской

10 января после продолжительной болезни ушла из жизни звезда фильмов «Королева Марго» и «Артистка» Евгения Добровольская. Новость о смерти актрисы, которая до последнего блистала на сцене, стала шоком для ее коллег и поклонников. Режиссер Кирилл Серебренников, работавший с артисткой, обратился к ней в личном блоге и рассказал о ее последних днях.

Бывший художественный руководитель театра «Гоголь-центр» в Москве был одним из немногих, кто знал о борьбе Евгении Добровольской с онкологическим заболеванием. Кирилл Серебренников опубликовал в соцсети видео, записанное в честь юбилея актрисы, которой 26 декабря 2024 года исполнилось 60 лет.

«Люди не понимают, что имеют дело не просто с талантом, успехом, профессионализмом. Они имеют дело с чудом», — заявил режиссер, обращаясь к Евгении Добровольской.

Кирилл Серебренников поставил пять спектаклей с участием народной артистки России: «Мещане» (2003), «Лес» (2004), «Господа Головлевы» (2005), «Вне системы» (2013) и «Кому на Руси жить хорошо» (2015). Режиссер признался, что гордится этим, и называет постановки с Евгенией Добровольской их «общими детьми». Телеведущий с восторгом отозвался о работе актрисы, отдававшей всю себя сцене.

«Умирать на сцене в своих персонажах и рождаться заново на поклонах. Вот, что делают великие артисты. Вот, что делаешь ты всю жизнь», — отметил Кирилл Серебреников.

После новости об уходе артистки режиссер посвятил ей пост в личном блоге. Кирилл Серебренников рассказал, что в последнее время состояние Евгении Добровольской сильно ухудшилось.

«Я знал, что ей совсем плохо, что она даже не в силах ответить. <…> Женя, такой, как ты, больше нету и не будет», — высказался телеведущий.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее сообщалось о том, что врач актрисы Светланы Светличной рассказал о последних днях ее жизни.