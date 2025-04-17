Ваня Дмитриенко променял Анну Пересильд на бывшую жену Моргенштерна*

Певец Ваня Дмитриенко после съемок клипа с актрисой Анной Пересильд переключил внимание на бывшую жену рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) Дилару Зинатуллину. Она снялась в нескольких романтичных роликах с артистом.

19-летний исполнитель удивил публику, когда поцеловался в кадре с 15-летней звездой «Слова пацана» Пересильд. Поклонники подумали, что между молодыми людьми завязались романтические чувства. Но парень продолжил интриговать публику.

Так, Дмитриенко стал снимать в видео 25-летнюю Дилару, которая тоже поет и активно развивается соцсети. Сюжет роликов оказался страстным. Фанаты заметили, что под одной из публикаций отметились сразу две девушки. Заговорили о любовном треугольнике.

Сам Ваня никак не комментирует личную жизнь, а Анна тоже лишь загадочно улыбается. Но недавно звезды появились вместе на мероприятии и держались за руки. Дилара же не так давно рассталась с возлюбленным.

Ранее мы писали о том, что Слава Бустер извинился перед бывшей женой Моргенштерна*.

*Признан иностранным агентом на территории России