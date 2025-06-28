«Я живу под давлением уже пару месяцев»: отчаявшаяся Самойлова обратилась за помощью к фанатам

Оксана Самойлова призналась, что уже несколько месяцев пытается отговорить 10-летнюю дочь Лею от смены имиджа. В своем Telegram-канале супруга Джигана пожаловалась подписчикам, выложив видео с ребенком.

Лея уже давно хочет покрасить волосы в красный, что совсем не нравится ее звездной матери. На вопрос, когда девочка сможет сама решать, что ей делать с волосами, Оксана четко ответила: «В 18 лет».

«Я живу под этим давлением уже пару месяцев. У меня закончились аргументы», — жалуется знаменитость.

В свою очередь, сама модель считает, что каждому человеку больше всего подходит тот оттенок волос, которым наградила его природа.

«Зачем тебе это? У тебя идеальный цвет волос. Ты знаешь, что больше всего человеку идет его цвет волос», — убеждает дочь Самойлова.

Оксана также отметила, что Лея уже не раз пробовала менять имидж, прибегая к различным парикам, но девочка не хочет на этом останавливаться. После долгих уговоров дочки Самойлова смягчилась и разрешила ей красить волосы, как только той исполнится 16 лет.

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