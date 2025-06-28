«Сдам детей отцу и вернусь к мужикам»: жена Евгения Стычкина сделала неожиданное заявление

Жена актера Евгения Стычкина сделала неожиданное заявление об их совместных детях. В личном блоге Ольга Сутулова призналась, что готова «сдать» сыновей мужу и «вернуться в мужикам».

Недавно актриса отправилась вместе с детьми в загородный рыболовный клуб в селе Атабаево Республики Татарстан. Ольга Сутулова поделилась в соцсети кадрами с 3-летним Михаилом и 2-летним Яковом на моторной лодке и пошутила, что «нормальные люди» приезжают в эти места на отдых и рыбалку, а она — сниматься в кино. Супруга Евгения Стычкина призналась: у нее «сердце разрывается» от живописных видов на Волге.

«Все лето бы так провела. Но я тут снимаюсь. Поэтому нам с детьми достается иногда рыба на ужин. И истории хозяев. И блесны детям на игрушки. Дети бегут вечером встречать всех и смотреть улов», — рассказала Ольга Сутулова.

Артистка раскрыла, что мечтает научиться ловить рыбу, и хочет это сделать именно в Атабаево, но для этого ей нужно «сдать» сыновей мужу.

«Короче, сдам детей отцу и вернусь обратно к мужикам учиться рыбачить. Но можно просто на лугу над рекой лежать и на небо и реку смотреть. Они тут каждую минуту разные», — заявила жена Евгения Стычкина.

Напомним, актеры познакомились на съемках фильма «Контракт на любовь» в 2007 году, однако на тот момент Евгений Стычкин был женат. Долгое время звезда картины «Чернобыль: Зона отчуждения» жил на две семьи, но позднее все же развелся. В 2012 году пара поженилась, они воспитывают двоих сыновей.

Ранее Ольга Сутулова рассказала о совместных съемках с мужем Евгением Стычкиным: «Он достаточно сложный человек».