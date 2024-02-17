«Я живу на грани»: певец Андрей Губин признался, что страдал от депрессии

Певец Андрей Губин пользовался огромной популярностью в 1990-е годы, у него были тысячи поклонниц. Однако все изменилось в 2010 году — артисту диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Из-за этого у артиста стала развиваться депрессия. Об этом пишет WomanHit.ru.

Певец признался, что живет на грани и даже испытывает страх перед смертью.

«Мне тяжело двигаться, дышать тяжело, я живу на грани. Сердце бьется с перебоями, врачи сказали, что не на месте оно находится. Боюсь умереть каждый день, но в принципе я столько лет не умираю, поэтому иногда думаю: кто-то меня защищает», — поделился Андрей Губин.

Кроме того, певец признался, что потратил на лечение в общей сложности уже 150 тысяч долларов.

Как сказали артисту в Китае, проблема заключается в его мозге. В России Андрею Губину порекомендовали отправиться в клинику неврозов, в которой в свое время лечились Иосиф Кобзон, Валентин Гафт и Владимир Высоцкий.

«Тогда я подумал: плох тот артист, который не лежал в психушке. И меня направили в отделение депрессии», — признался певец.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Губин планирует вернуться на сцену в этом году.