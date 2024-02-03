Состояние улучшилось: когда певец Андрей Губин вернется на сцену

Певец Андрей Губин может вернуться на российскую сцену уже в этом году, несмотря на проблемы со здоровьем. Ранее у исполнителя хита «Такие девушки как звезды» диагностировали прозолпагию (болевые синдромы, локализующиеся в лицевой области — прим. «Страсти»). Артист жаловался, что у него болит лицо и нарушилась дикция.

49-летний певец прошел полное обследование, в том числе и на онкологию. Его результаты показали, что с Губиным все в порядке. Окончательный диагноз из-за проблем с лицом врачи еще так и не поставили. Они думают, что всему виной невралгия, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Губин до сих пор жалуется на боли в лице, но он не теряет надежду, что сможет вернуться на сцену. Артист уже даже написал несколько хитов и планирует восстановить свой голос в течение года.

При этом исполнителя приглашают на корпоративы даже без голоса. Заказчики просто готовы посидеть рядом со звездой и выпить вместе с ним. Но Губин не соглашается на такие условия.

Ранее Андрей Губин ответил на обвинения в краже песни «Мальчик-бродяга». Подробности читайте в этом материале.