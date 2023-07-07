«Я живой»: появились детали избиения актера Павла Баршака

В ночь на 6 июля на актера Павла Баршака напали в центре Москвы. Он был госпитализирован в больницу с травмой головы. Спустя сутки артист прокомментировал инцидент.

Об этом сообщает Пятый канал.

Артист поделился, что никакого нападения не было.

«Я живой, все в порядке, комментариев давать не буду. Все в порядке, спасибо вам большое», — объяснил Павел.

Инцидент случился, когда два парня и девушка ввязались в конфликт между Баршаком и его возлюбленной. Желая защитить избранницу актера, мужчина пнул его ногой в спину. Нападавшие были найдены, однако заявление Павел писать не стал.

Напомним, что дебют актера произошел в 2002 году, когда он принял участие в картине «Леди на день». Наибольшую известность он получил после главной роли в мелодраме Алексея Учителя «Прогулка». Еще большую зрительскую симпатию он приобрёл

после выхода многосерийного проекта Сергея Жигунова «Три мушкетера», где ему досталась роль Арамиса.

Ранее мы писали, что 41-летняя певица Бритни Спирс сообщила, что ее избила охрана известного баскетболиста.