41-летняя певица Бритни Спирс подтвердила, что ее избила охрана известного баскетболиста

Не так давно стало известно о том, что певица Бритни Спирс обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщает издание «The Guardian», артистка узнала на улице популярного баскетболиста и подошла к нему с просьбой сделать фото. Во время беседы Бритни похлопала спортсмена по плечу, и этот жест был негативно воспринят его охранником: он нанес удар по лицу Спирс. В личном блоге певица прокомментировала ситуацию.

В первую очередь, Бритни подтвердила сообщения прессы о своем избиении. По словам знаменитости, охранник ударил ее тыльной стороной ладони с такой силой, что с ее лица слетели очки.

«Я в курсе заявления игрока, где он упомянул, что я схватила его сзади, но я просто похлопала его по плечу», — цитирует mk.ru высказывание Бритни.

Также артистка добавила: охранник баскетболиста уже принес ей извинения, однако, посовещавшись со своей службой безопасности, Спирс подала заявление в полицию о нанесении побоев.

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