«Я живой!»: Отар Кушанашвили вышел на связь после удаления опухоли

Накануне Отару Кушанашвили сделали операцию и удалили злокачественную опухоль из кишечника. Журналист вышел на связь после хирургического вмешательства.

Кушанашвили прооперировали в Центре Блохина. Операция длилась около 10 часов.

«Я живой! Я живой! Живой! Выпросил телефон», — написал 54-летний шоумен в своем Telegram-канале, отметив, что хотел оповестить весь мир об итогах хирургического вмешательства.

Перед операцией ведущего отпустили домой. Он пробыл с родными один день. До этого Кушанашвили прошел несколько курсов химиотерапии.

В июне журналист попал в больницу с подозрением на асцит. В процессе обследования медики выявили у телеведущего раковую опухоль. Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали телеведущего после того, как узнали о его болезни. Некоторые перечислили ему материальную помощь. Шоумен начал активно лечиться, но столкнулся с тяжелыми последствиями химиотерапии — у Отара начались галлюцинации. Несмотря на это, он не падал духом и продолжал работать.

Недавно Отар Кушанашвили назвал Бабкину «очень странно выглядящей женщиной прошлой эпохи». Он считает, что народная артистка чересчур молодится.