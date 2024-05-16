«Я железобетонная»: Лариса Гузеева пожаловалась на последствия перелома ноги

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева пожаловалась на проблемы со здоровьем, возникшие после перелома ноги. Чтобы ускорить реабилитацию, звезда шоу «Давай поженимся» обратилась к массажистам, но пока все еще не может согнуться.

«Два месяца со сломанной ногой, на костылях — это вам тот еще квест. Я не просто деревянная, я железобетонная. Не могу ни согнуться, вообще ничего не могу», — поделилась Гузеева в своем блоге.

Она также призналась, что мечтает надеть босоножки, так как скоро лето, но пока это невозможно.

Напомним, в марте Лариса Гузеева неудачно упала и почувствовала сильную боль в ноге. При этом к хирургу она обратилась только через несколько дней. Проведенное обследование выявило перелом, поэтому актрисе наложили гипс.

Ранее Лариса Гузеева отправилась на гастроли в Ессентуки. Знаменитость призналась, что ей с трудом даются быстрые передвижения. Из-за этого она приехала в аэропорт на инвалидной коляске. Звезде помогал ее приятель, который нес костыли.