НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 ноября 2025, 17:21
1 мин.

«Я же вам не запрещаю»: Семенович ответила на обвинения в частых заграничных отпусках с женихом

Анна Семенович ответила хейтерам, критикующим ее за частые отпуска с женихом.
«Я же вам не запрещаю»: Семенович ответила на обвинения в частых заграничных отпусках с женихом

© Starface.ru

Певица Анна Семенович ответила хейтерам, которые критикуют ее за частые поездки за границу с женихом Денисом. Она заявила, что они устраивают отпуск раз в две недели, потому что могут себе это позволить.

В личном блоге экс-солистка «Блестящих» обратилась к злопыхателям. Поводом послужили негативные комментарии по поводу очередного путешествия Анны и Дениса. Артистка посоветовала хейтерам найти такого же щедрого возлюбленного, как у нее, чтобы он возил их за границу.

«Милый, вот подписчики мне говорят, что мы с тобой много отдыхаем, что ты меня часто возишь на курорты. Найдите себе такого красавца, и пусть вас тоже возят на отдых, я же вам не запрещаю», - отметила Семенович.

К слову, Анна и Денис по-прежнему не женаты. Певица надеется, что устроит свадьбу в 2026 году, однако пока бизнесмен все еще официально не разведен. Процесс затягивается, так как проходит в Германии, а не в России.

Ранее Анна Семенович рассказала о расстройстве пищевого поведения.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Вафина
Тег:
Анна Семенович