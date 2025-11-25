«Я же вам не запрещаю»: Семенович ответила на обвинения в частых заграничных отпусках с женихом

Певица Анна Семенович ответила хейтерам, которые критикуют ее за частые поездки за границу с женихом Денисом. Она заявила, что они устраивают отпуск раз в две недели, потому что могут себе это позволить.

В личном блоге экс-солистка «Блестящих» обратилась к злопыхателям. Поводом послужили негативные комментарии по поводу очередного путешествия Анны и Дениса. Артистка посоветовала хейтерам найти такого же щедрого возлюбленного, как у нее, чтобы он возил их за границу.

«Милый, вот подписчики мне говорят, что мы с тобой много отдыхаем, что ты меня часто возишь на курорты. Найдите себе такого красавца, и пусть вас тоже возят на отдых, я же вам не запрещаю», - отметила Семенович.

К слову, Анна и Денис по-прежнему не женаты. Певица надеется, что устроит свадьбу в 2026 году, однако пока бизнесмен все еще официально не разведен. Процесс затягивается, так как проходит в Германии, а не в России.

