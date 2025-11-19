«Иногда случаются зажоры»: Анна Семенович обратилась за помощью к психологу

Экс-солистку группы «Блестящие» Анну Семенович часто высмеивают в Сети за публикацию видеороликов, на которых она ест, но при этом утверждает, что сидит на строгой диете. Певица призналась, что страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).

По словам 45-летней Анны, к этому ее привела спортивная карьера, а также участие в «Блестящих», когда она очень боялась растолстеть и ограничивала себя в еде.

«Когда ты сидишь на диетах практически большую часть жизни, у тебя потом случается РПП, ты начинаешь зажирать. Когда я бросила спорт, вы не понимаете...я просто сметала весь холодильник и не могла успокоиться. Зажоры бывают и сейчас, но реже, чем раньше. Я работаю с психологом над РПП», - разоткровенничалась Семенович в личном блоге.

Анна также отметила, что специалист помогает ей понять, что никто не отберет у нее еду.

«Но все равно иногда случаются зажоры», — пожаловалась артистка.

Напомним, Анна Семенович перестала выступать на льду в 21 год из-за серьезной травмы мениска.

Ранее эндокринолог Елена Медведева заявила, что Анна Семенович обманывает своих подписчиков. Эксперт отметила, что певица сама не принимает препараты для похудения, которые рекламирует, неплохо на этом зарабатывая. По мнению эндокринолога, средства для похудения на самом деле не действует так, как можно видеть на примере Семенович.