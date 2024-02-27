«Я же не виновата, что в Chanel такие цены»: Ксения Бородина купила носки за 40 тысяч рублей

Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина похвасталась перед подписчиками в социальных сетях дорогой покупкой. Светская львица приобрела носки стоимостью 40 тысяч рублей.

Бородина опубликовала видео на странице в одной из социальных сетей. В ролике подруга ведущей заявила, что та купила носки одного модного дома за 40 тысяч рублей.

Ксения, в свою очередь, отреагировала на слова девушки и объяснила, почему этот предмет одежды так дорого стоит.

«Я же не виновата, что в Chanel такие цены», — гордо заявила Бородина.

При этом пользователи Сети восполнили, как еще совсем недавно знаменитость критиковала этот модный дом за решение покинуть Россию.

Ранее телеведущая рассказала, почему скрывает отношения. По словам Ксении, ей не хочется удовлетворять чужое любопытство.