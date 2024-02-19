«Не хочу удовлетворять чужое любопытство»: Ксения Бородина призналась, почему скрывает личную жизнь

Телеведущая Ксения Бородина старается не афишировать свою личную жизнь. В соцсети знаменитость объяснила, почему на самом деле приняла такое решение. Об этом пишет Газета.Ru.

По признанию Ксении Бородиной, она не доверят людям и не хочет отчитываться перед любопытными.

«Тут не про страх, тут про недоверие людям. Кто меня действительно любит и переживает, тому плевать, в отношениях ли я или свободна. А удовлетворять чужое любопытство я не хочу. Потому что у нас любят навешивать ярлыки, давать оценку, указывать что делать. А главное, это кабала, в которой нужно постоянно давать отчет», — поделилась телеведущая.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за предпринимателя Юрия Будагова в 2008 году. В 2009 году у супругов родилась дочь Маруся. Однако через три года после рождения ребенка пара развелась.

В 2015 году телеведущая вступила в брак с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у пары родилась дочь Теона. В 2021 году предприниматель и телезвезда расстались. Примечательно, что после разрыва с Курбаном Омаровым Ксения Бородина перестала рассказывать о своих отношениях.

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