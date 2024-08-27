«Я же настоящий мужчина»: SHAMAN рассказал о романтических сюрпризах для жены

SHAMAN рассказал о романтических подарках, которые он делает жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что иногда делает сюрпризы для своей жены. По словам музыканта, ничего необычного в его подарках нет.

«Мы практически не видимся, поэтому стараюсь банальным… Судя по песне с Григорием Лепсом я же настоящий мужчина, поэтому… цветы, подарочки всякие разные», — рассказал он.

При этом Дронов заявил, что старается дарить полезные для супруги презенты.

«Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому стараюсь больше с насущными вопросами помогать, но иногда можно и бабочек, процентов пять из ста. Цветочки там, листочки…» — добавил он.

Напомним, певец женат на топ-менеджере одного из операторов связи Елене Мартыновой.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN разгуливал с боевой шашкой возле шатра Григория Лепса на «Новой волне».