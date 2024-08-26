Разминался под проливным дождем: SHAMAN разгуливал с боевой шашкой возле шатра Григория Лепса

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, посетил фестиваль «Новая волна», который проходит в Сочи. Там артиста заметили за необычным занятием — он упражнялся с боевой шашкой.

Журналисты сняли на видео, как российский исполнитель проводит свободное время на музыкальном мероприятии, передает Telegram-канал StarHit. Оказалось, что Ярослав очень хорошо управляется с холодным оружием.

С боевой шашкой в руках «Шамана» заметили возле палатки, в которой должен был находится певец Григорий Лепс. Однако из нее вышел именно Дронов, после чего продемонстрировал операторам искусство владения боевым оружием. Он некоторое время вращал шашку под проливным дождем. На Сочи сегодня, 26 августа, по данным СМИ, обрушился ураган.

Ранее юморист Евгений Петросян объяснил, что их объединяет с SHAMAN. По его словам, они оба стоят на страже интересов Родины.