«Я же киевлянка, понимаете?»: Клара Новикова впервые высказалась о СВО после скандала с украинским флагом

Актриса Клара Новикова впервые дала комментарий о специальной военной операции после скандала с украинским флагом на концерте в Москве. Она призналась, что отказалась от антивоенных лозунгов из-за участников СВО, которые приходят на ее выступления.

В 2023 году вокруг Новиковой разгорелся скандал после того, как на одном из ее шоу заметили изображение украинского флага. Присутствующие также утверждали, что юмористка переходила на мову. Клара Борисовна тогда оправдалась, что не видела слайды, и вообще на ее концертах обычно не бывает экранов.

Сейчас актриса предпочитает не высказываться о СВО. Оказалось, что она приняла такое решение из-за своих зрителей. Она отметила в новом интервью, что есть вещи, о которых она не может говорить, так как на ее выступления приходят солдаты.

«Я хочу, чтобы все оружие похоронили. <…> Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума все закончить», - заявила Новикова на YouTube-канале STMEGI TV.

Ранее Клара Новикова рассказала о несостоявшемся романе с Михаилом Жванецким.