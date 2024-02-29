«Я была хорошенькая, свеженькая девочка»: Клара Новикова рассказала о несостоявшемся романе с Жванецким

77-летняя юмористка Клара Новикова во время сольного концерта в Москве призналась, что была дружна с сатириком Михаилом Жванецким, которому в начале марта исполнилось бы 90 лет. По словам артистки, между ними даже мог бы случиться роман, но она уже была замужем.

Как пояснила Новикова, однажды она попросила Жванецкого написать ей монолог. Сатирик не отказал и пригласил молодую юмористку к себе в отель. При этом на встречу Новикова пришла с мужем.

«Мы пришли. Я оставила мужа внизу, а сама пошла к Жванецкому. Он открывает дверь в пижаме. Я вижу, что в другой комнате разослана постель. Михаил Михайлович помог мне шубку снять. Присел рядом, говорит: «Давай водки выпьем», - приводит воспоминания Новиковой портал ProZvezd.

Юмористка сразу же призналась, что внизу ее ожидает муж, после чего Жванецкий открыл дверь и попросил артистку уйти.

«Выгнал меня и текст не дал. Больше в моей жизни не было ни одного автора, который бы предлагал мне таким образом сотрудничество. Хотя что там… Я была хорошенькая, молоденькая, свеженькая девочка, которая только что появилась на московской эстраде», - добавила Новикова.

При этом она подчеркнула, что спустя время между ними завязалась крепкая дружба, которая продлилась до последних дней сатирика.

Ранее 77-летняя Клара Новикова заявила, что не собирается уезжать из России. Осенью 2023 года на московском концерте юмористки появился украинский флаг.