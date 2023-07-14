Паулина Андреева раскрыла подробности первого интимного опыта

34-летняя Паулина Андреева призналась, что первый интимный опыт она получила, будучи уже в сознательном возрасте. Об этом актриса театра и кино рассказала журналистам.

Во время интервью девушка погрузилась в воспоминания о прошлом. На вопросы о личной жизни Паулина отвечает довольно редко, поскольку предпочитает говорить только о работе или творчестве. Однако некоторые факты о себе она скрывать не стала.

Так, жена Бондарчука отметила, что подростковый период у нее прошел довольно спокойно. Романтические отношения у девушки появились в более зрелом возрасте. Когда журналисты попросили рассказать Паулину о первом поцелуе, она ограничилась двумя предложениями.

«В детстве я только в куклы играла. Это все, что могу сказать, так как этот вопрос для меня очень личный», – прокомментировала актриса.

При этом девушке нравилось наблюдать за развитием романтических отношений в кино. Среди работ, которые ее впечатлили больше всего, она выделила фильм «Унесенные ветром».

Ранее мы писали, что актриса Лиза Арзамасова не просто так долго не заходила в соцсети. Дело в том, что девушке надоел бесконечный спам в комментариях.