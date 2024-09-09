«Я зауважал этих двух молодых людей»: Тарзан признался, что не принимал возлюбленную сына

Наташа Королева и Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко) поженились 21 августа. В этот же день состоялась свадьба их сына Архипа — его супругой стала девушка по имени Мелисса, которая раньше занималась откровенными танцами. Глушко признается, что изначально был против романа наследника, но со временем принял его возлюбленную.

Родители узнали о решении сына жениться только в июле — свадьбу отметили спонтанно. О решении Архипа Королева узнала, когда была в гримерке в Сочи. Возлюбленные рассказали, что подали заявление в ЗАГС, а роспись назначили им на 30 июля, но дата сдвинулась в итоге на август.

В итоге Наташа предложила организовать семейный отпуск. Они сели на корабль и поехали по Волге. 21 августа они приплыли в Санкт-Петербург, где по итогу и состоялась свадьба.

Глушко признался, что не очень был рад выбору сына. В момент встречи Мелисса и Архип были ограничены в средствах. Но прошло четыре года, и новоиспеченный свекор заметил, что молодые люди хорошо друг на друга влияют. Их чувства прошли все испытания.

«Вы знаете, я зауважал этих двух молодых людей, вижу, что они друг на друга положительно влияют. Тогда ворота открылись. Они прошли проверку на стойкость чувств друг к другу», — рассказал Глушко в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, само торжество прошло в Санкт-Петербурге, а заключали брак молодожены в ЗАГСе № 1 на Английской набережной, где когда-то женились Наташа Королева и Сергей Глушко.