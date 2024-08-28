«Все как-то спонтанно»: Наташа Королева раскрыла правду о свадьбе сына Архипа

Певица Наташа Королева рассказала об организации свадьбы сына Архипа. Об этом сообщает Kp.ru.

21 августа сын Наташи Королевой и Тарзана Архип женился на своей возлюбленной по имени Мелисса. До этого пара несколько лет встречалась, а теперь их отношения официально оформлены.

Торжество прошло в Санкт-Петербурге, а заключали брак молодожены в ЗАГСе № 1 на Английской набережной, где когда-то женились Наташа Королева и Сергей Глушко.

По словам певицы, особых приготовлений к празднику не было.

«Свадьба была молодежной, веселой. Специально мы не готовились, все как-то спонтанно произошло. Из-за спонтанности этой идеи мы все организовали очень быстро, но получилось весело, задорно, как мы любим. Жених с невестой рады и счастливы. И мы тоже», — рассказала она.

Королева добавила, что предложила расписаться сыну 21 августа — в день, когда она вышла замуж за Тарзана.

Ранее мы писали о том, что 23-летняя невестка Наташи Королевой ответила на слухи о беременности после свадьбы.