«Я заставила себя»: Анна Седокова приняла сложное решение после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова приняла сложное для себя решение после смерти Яниса Тиммы. Певица вышла на связь в личном блоге и призналась, что «заставила себя» пойти в спортзал.

На опубликованных в соцсети кадрах Анна Седокова предстала в черной олимпийке, леггинсах в тон, кроссовках и кепке. Было заметно, насколько сильно экс-солистка группы «ВИА Гра» похудела после пережитой трагедии с бывшим мужем.

«Никогда не думала, что я смогу… Но в конце концов я сделала это. В последние дни так сложно, как никогда, но я заставила себя принять лекарство. Маленький шаг за шагом», — поделилась Анна Седокова.

В начале февраля певица в очередной раз прервала молчание после смерти Яниса Тиммы. Анна Седокова заявила, что после случившегося «сдалась» и переживает «самый сложный период в жизни». Несмотря на это, экс-солистка «ВИА Гры» дала понять, что намерена снова выступать с концертами. Многие осудили такое поведение артистки. Так, отец баскетболиста посчитал, что Анна Седокова ведет себя цинично по отношению к покойному и его родным.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Отец баскетболиста уверен, что именно она разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.

Ранее мы сообщалось о том, что Анна Седокова сделала неожиданное заявление после смерти Яниса Тиммы. Певица призналась, что «боится людей».