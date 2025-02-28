«Вчера я впервые вышла из дома»: Анна Седокова боится людей после смерти экс-мужа

Певица Анна Седокова рассказала, что только недавно впервые вышла из дома на публику и до сих пор боится людей. Звезда пережила сильнейшее потрясение и столкнулась с критикой после самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы.

Несмотря на то, что на ТВ появляются новые проекты с участием Анны, видимо, они снимались еще до трагических событий в ее жизни. Женщине потребовалось время, чтобы вновь посещать мероприятия. Она сняла видео, на котором позировала в длинном платье, обтягивающем ее стройную фигуру. Из-за стресса певица исхудала, изменилось даже ее лицо. При этом она улыбалась и была на каблуках.

«Вчера я впервые вышла из дома. Вечером. Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь», – поделилась Седокова.

Она заявила, что «заставила себя» выйти на день рождения к блогеру. По словам артистки, она просто сидела и смотрела на красивых и счастливых людей. СМИ предположили, что Седокова была на празднике Алексея Столярова. Она показала, как он целовался со своей возлюбленной.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова улетела в Оман с известным мужчиной.