«Я заслуживаю больше, чем это»: сестра Эмина Агаларова разорвала отношения с возлюбленным

Сестра певца Эмина Агаларова Сабина рассказала о расставании с возлюбленным. Она написала большой пост, в котором обратилась к уже бывшему бойфренду.

По всей видимости, инициатором разрыва отношений выступила именно Сабина. По ее словам, она долгое время не хотела делать этот шаг, боролась за любовь, но в итоге приняла решение разойтись с избранником. Причину она не назвала.

«Мне нелегко это говорить, потому что ты был для меня важным человеком, но я чувствую, что наши пути расходятся, и нам обоим нужно признать это. <…> Я заслуживаю больше, чем это, и ты тоже. Надеюсь, ты сможешь понять меня. Делаю это публично, потому что лично ты не предоставил своего понимания и принятия серьезности моих действий. Все! Конец!» - заявила Сабина.

Пост Агаларова дополнила картинками на тему расставания – разбитое сердце, тупик.

Напомним, что Сабина воспитывает детей от разных мужчин. Дочь она родила от первого мужа, с которым не смогла построить крепкую семью. Со вторым возлюбленным она прожила в гражданском браке 12 лет. В этом союзе у нее родилось еще двое детей.

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